Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni atamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu.
2022-02-08 09:32:28
Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan vergi müfettişleri atamaları Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2022 tarihli sayısında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları kapsamında Hazine ve Maiye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişliklerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aşağıdaki listelerde yer alan isimler atandı. .
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