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Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu.

26 Dakika Önce
2022-02-08 09:32:28
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni atamalar

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan vergi müfettişleri atamaları Resmi Gazete'nin 8 Şubat 2022 tarihli sayısında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları kapsamında Hazine ve Maiye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Vergi Müfettişliklerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aşağıdaki listelerde yer alan isimler atandı. .

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