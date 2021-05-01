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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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01.05.2021 00:33:08
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen gazilerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verileceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan