Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.