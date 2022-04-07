Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin karar da yer aldı. Buna göre, Emniyet bünyesinde, Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.