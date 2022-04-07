DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'20 üründe fiyatlar sabitlensin' önerisi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlandı
Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye
FED faizleri 50 baz puan artıracak mı? FED 50 baz puan faiz arttırırsa ne olur? Altın-Dolar düşer mi yükselir mi?
Efsane tırmanışlarla dolu Marmaris’te yeni bir bisiklet yarışı
Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Türkiye kaç F-16 alacak? Türkiye ABD'den kaç tane F-16 savaş uçağı alacak? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var?
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği
İsrail polisi beş Filistinliyi gözaltına aldı
Ahmet Hakan: Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil
Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak
Fransa ile Polonya arasında 'Rusya' gerginliği! ''Temelsiz ve skandal''
Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin karar da yer aldı. Buna göre, Emniyet bünyesinde, Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

4 Saat Önce
2022-04-07 07:10:10
Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli karar

Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş