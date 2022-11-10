Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ülkeye daha vize muafiyeti

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Macaristan’ın kimlik kartını taşıyanlar Türkiye’ye vizesiz girebilecek.

Erdoğan'ın imzaladığı karara göre, Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Macaristan kimlik kartına sahip kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şöyle denildi:

"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir." .