Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.