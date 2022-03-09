Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.
2022-03-09 07:45:46
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.
Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi. .
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