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TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

2 Saat Önce
2022-03-09 07:45:46
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi. .

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