DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Velilerde 'okullar kapanacak mı?' endişesi
2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor
Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri
İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?
Fransa'da 'Türkiye paranoyası' sürüyor! TÜSİAD'ı da tehdit olarak gösterdiler
TÜBİTAK’tan 'Robot Göz': Doğal gaz kaçaklarını tespit edecek
Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında?
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
Türkiye'nin 'adalar' mektubu Yunanistan'da paniğe neden oldu
Küresel enerji krizi geliyor
Meclis'e sunuldu! Tapu harcına muafiyet kapıda
Aydın Cem Aslanbay kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğünde önemli atama
NASA robotu Mars'ta bir kraterin daha önce suyla dolu olduğunu belirledi
Sünnette dua ettiği için hakkında soruşturma açıldı

TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı bakanlıklara yeni atamalar

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı bakanlıklara yeni atamalar

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Saat Önce
2021-10-09 08:01:40
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı bakanlıklara yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş