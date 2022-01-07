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Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
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TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanan karara göre, Mersin ve Ankara'da bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

2 Saat Önce
2022-01-07 07:25:39
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Çavak Mahallesi, Mezitli'ye bağlı Bozön Mahallesi, Bozyazı'ya bağlı Tekmen Mahallesi, Çamlıyayla'ya bağlı Çayırekinliği Mahallesi, Mut'a bağlı Narlı Mahallesi ve Akdeniz ilçesine bağlı Evci Mahallesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yenice ve Akçay mahallelerinde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden, krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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