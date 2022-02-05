Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlıklar ile TCDD'de atama ve görevden almalar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.