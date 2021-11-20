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TIMETURK / GÜNDEM / Resmi Gazete çöktü!

Resmi Gazete çöktü!

Gece 00.00'dan itibaren Resmi Gazete’nin sitesine uzun süre girilemedi. Siteye yaklaşık yarım saat sonra erişim sağlanabildi.

46 Dakika Önce
2021-11-20 07:19:34
Resmi Gazete çöktü!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kulislerde ekonomi yönetiminin değişeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete'yi işaret ederek, "Bu gece saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir. Olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE RESMİ GAZETE'YE KİLİTLENDİ

Resmi Gazete'ye bu gece 00.00'dan itibaren girmek isteyenler "Sayfada Çalışma Yapılmaktadır" uyarısı ile karşılaştı. Mobil uygulamadan girildiğinde Resmi Gazete'nin yayımlandığı görülürken ancak içeriğe uzun bir süre erişilemedi. Siteye ancak 00.30 gibi erişim sağlanabildi. Kullanıcılar siteye giriş yapmak istediğinde 'sayfada çalışma yapıldığı' notunu okuyabildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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