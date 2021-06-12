Rektörün kızı sınavı kazanamayınca ortalık karıştı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca, Sınav Değerlendirme Komisyon Başkanı baskı yapılarak istifaya zorlandığını öne sürdü.

Fotoğraf: Hürriyet

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı sınavına başvurdu.

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre 21 Eylül 2020 tarihindeki sınavdan önce Rektör, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istedi. Ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır bu görüşmeye gitmedi.

Esra Aslancan sınavı kazanamayınca Rektör'ün dekan aracılığıyla Mahmut Sağır'ı istifaya zorladığı iddia edildi. Doç. Dr. Sağır önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etti, daha sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.

Doç. Dr. Mahmut Sağır şu iddiaları dile getirdi: “Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına ‘Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak' demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim.”

Rektör: Zerre dahlim yok

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Hürriyet'e “Geçen sene 21 Eylül'de bir doktora sınavı oluyor. Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok. Şu an durum YÖK'te ve sonuçlanmadığı için açığa alınma süreci devam ediyor” dedi.

Diğer kızı öğretim görevlisi

Rektör Niyazi Can'ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi. Rektörün damadı Şeyh Mehmet Aslancan da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.