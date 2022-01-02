Rektör Özkan: Asiye'nin yüz sinirlerinde tahribat var

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) başında saçlı doku olmadığını, hem çene kemiğinde hem yüz sinirlerinde tahribat oluştuğunu söyledi.

Öncelikli yüz sinirlerinin tamir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz" dedi.

Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

'ENFEKSİYON RİSKİ DEVAM EDİYOR'

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında DHA'ya açıklama yaptı. Asiye'nin serviste tedavisinin devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, anne ve babasıyla beraber kaldığını, ağız yoluyla beslendiğini söyledi. Asiye'nin genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Yaptığımız ilk ameliyatın amacı; aslında dokuları kurtarmak ve daha hayati organlarını korumaktı. Şu an yapılan ameliyatla bunu sağladık. Ancak enfeksiyon açısından takip ediliyor. Hala enfeksiyon riskinin devam ettiği günlerdeyiz. Çok ciddi enfeksiyonu yok ama olma ihtimali var. Eğer enfeksiyon riski gerilerse bundan sonraki süreçte başka ameliyatlar onu bekliyor" dedi.

'10 GÜN İÇERİSİNDE İKİNCİ AMELİYAT YAPILABİLİR'

Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin kafasında saçlı doku yok. Bunu onarmaya çalışacağız ama öncesinde maalesef köpekler hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir" diye konuştu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.