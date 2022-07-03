Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Bursa mitingini neden iptal etti? Cumhurbaşkanının sağlık durumu son dakika!

Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi beklenen miting ve açılış programları iptal edildi. Cumhurbaşkanının programlarını iptal etmesi büyük bir merak uyandırdı. Peki ama Cumhurbaşkanı Bursa mitingini neden iptal etti? Cumhurbaşkanının sağlık durumu son dakika!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi beklenen miting ve açılış programları iptal edildi. Cumhurbaşkanının programlarını iptal etmesi büyük bir merak uyandırdı. Peki ama Cumhurbaşkanı Bursa mitingini neden iptal etti? Cumhurbaşkanının sağlık durumu son dakika!

Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün saat 14.00'te Bursa'da bir miting düzenlemesi ve “Guhem Uzay Havacılık Merkezi'nde Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı”, “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni”, “Gökdere Meydanı'nda Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni”ne katılması planlanıyordu.

Sosyal medya hesaplarından Erdoğan'ın katılım sağlayamadığı bildirildi. Cumhurbaşkanının sevenleri, durumunu merak etti.

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa yerel televizyon kanallarından AS TV'nin yayınında Erdoğan'ın “soğuk algınlığı” nedeniyle programlara katılamadığını söyledi.

Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duyurdu!

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, iptal edilen programı sosyal medya hesabından; "Değerli Hemşehrilerim; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Bursa Mitingi, Özel ve Kamu Kurumlarımızın açılış törenleri Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete açılacak T2 Tramvay Hattı'nın ilk sürüşü Kent Meydanı'nda saat 14.00'te Genel Başkanvekilimiz Sn. Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecektir." paylaşımıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Bursa mitingini neden iptal etti?

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen; "Bugün gelen haberle soğuk algınlığı nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu oldu. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlamda en kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum." açıklamasını yaptı.