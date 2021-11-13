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Rauf Tamer: 'Asıl gizli anahtar Saadet Partisi'dir'

“SP’nin asıl kapasitesi bu değildir. Yani... Anketlerde gördüğünüz oy miktarını, en az ikiyle çarpınız” diyen Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Asıl anahtar (gizli anahtar) Saadet Partisi’dir” yorumunda bulundu.

53 Dakika Önce
2021-11-13 14:09:46
Rauf Tamer: 'Asıl gizli anahtar Saadet Partisi'dir'

Rauf Tamer'in Posta Gazetesi'inde bugün yayımlanan “SP” başlıklı makalesi şöyle:

Asıl anahtar (gizli anahtar) Saadet Partisi'dir, SP. Niye gizli diyorum? Diyorum, çünkü Millet İttifakı'na olan katkısı, gerçek potansiyelinin ancak cüzi bir bölümüdür. Neden? Çünkü o ittifakın içinde, SP tabanının hiç hoşlanmadığı ortaklar vardır.

*

Öyle ya... Vaktiyle 1. ve 2. Milliyetçi Cephe koalisyonlarına katılıp, CHP'ye karşı büyük mücadele vermiş muhafazakar seçmen, bugün CHP'yle aynı ittifakta olmayı içine sindiremiyor. Sandıkta fire veriyor. Keza... 28 Şubat'ın bir numaralı mağduru, muhafazakar camiadır. Oradan da kalma bir acısı var.

*

Şunu demek istiyorum: SP, eğer Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket etseydi, doğacak sinerji, hayli yüksek olacaktı. Çünkü orası SP'nin ikinci adresidir. Yuvası sayılır. Yani seçimde fire vermeyecekti.

*

Bulunduğu şimdiki yerde fire veriyor. Elbette verir... Seçmen kontrpiyede kalmıştır. Nasıl oldu derseniz, tamamen Temel Karamollaoğlu'nun tercihi bu... Ve de başarılı bir çalışması. Ortaya kuvvetli bir irade koyarak, SP'yi Millet İttifakı'na taşımıştır. Ama kısmen taşımıştır.

*

Özetlersek... SP'nin asıl kapasitesi bu değildir. Yani... Anketlerde gördüğünüz oy miktarını, en az ikiyle çarpınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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