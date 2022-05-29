Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok iddia!

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Gezi Parkı protestoları sırasında ''Koç Ailesi otellerinin karargâh yapıldığını söylememi istediler'' iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 'FETÖ' tartışması yaşayan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargâhı yaptı” demesinin istendiğini söyledi.

Kütahyalı, Gezi eylemleri sırasında kendisine Koç ailesi ile ilgili mesajlar geldiğini ifade ederek "Devletin üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi'nin de bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan'a göstermeye hazırım" dedi.

Daha önce katıldığı 'Ne Var Ne Yok" programında söylediği "Devletin hafızasında “o” oteli teröristlerin karargahı yaptığınız algısı var" sözlerini paylaşan Kütahyalı, paylaşımına şu notu ekledi:

“Devletin üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi'nin de, bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan'a göstermeye hazırım. Aydın Bey yeddiemin olsun. “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı” demem istendi mi? Devletin hangi üst düzey yetkililerinden bu telkin mesajlarının geldiğini bilseler Rahmi Koç'un da Ömer Koç'un da suratı bembeyaz olur. Ailenin haşarı çocuğu Ali Koç'un suratı ne olur bilemem. Ben buna rağmen DEVLET'i değil kalbimin sesini dinledim ve o sözleri söylemedim…”

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, geçen günlerde Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tartışmıştı.

Ali Koç, program sırasında Kütahyalı'ya "Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin!" sözlerini kullanmıştı.

Kütahyalı'nın “2013-2016 yılları arasında bu FETÖ'yü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim. FETÖ'nün bitirilmesi de başta bir medya operasyonudur. Ben o dönem medyada orkestra şefi gibiydim" sözleri üzerine Ali Koç da "Bu adamların bu kadar yerleşmesinde de öncülük eden isimlerden biriydiniz" suçlamasında bulunmuştu.