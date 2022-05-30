Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya: Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık

Rasim Ozan Kütahyalı, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya yönelik olarak, 'Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi medya Radar’da gördüm… Eeeeee sen kaşındın Fatih… Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık' ifadelerini kullandı.

Kütahyalı, geçen hafta katıldığı "Ne Var Ne Yok" adlı YouTube programında Fatih Altaylı ile ilgili bazı iddialar ortaya atmış; şunları söylemişti:

"3 Temmuz'da ben varım kardeşim. En öndeydim dedim. Fatih Altaylı arazi oldu, sonra 2013-2014-2015'te FETÖ'yü destekledi Tayyip Erdoğan yok olsun diye. Tek o değil, ben bundan ötürü tutuklansınlar da demiyorum. O dönem konjonktürde bunlar Fethullah Gülen'i desteklediler. Net. Herkes biliyor bunu, sorsunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a."

"Ben Fatih Altaylı değilim kardeşim, 3 temmuz operasyonunu en çok destekleyip arazi olacak karakterde adam değilim. O Fatih Altaylı. Her dönemin adamı o işte."

Öte yandan Kütahyalı yine aynı programda, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözlerinden dolayı "hapse atılacağını" ancak kendisinin araya girdiğini söylemişti. Kütahyalı'nın bu açıklaması tartışma yaratmıştı.

"Güç gösterisi olarak itiraf ediyorlar"

Fatih Altaylı, 29 Mayıs tarihinde kaleme aldığı “Pespayelik” başlıklı yazısında isim vermeden Kütahyalı'nın açıklamalarına ilişkin şunları kaydetmişti:

"Devlet ve adalet hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Meğer Türkiye'de yargıya FETÖ'nün hakim olduğu günlerde hapse girmemek için yapılması gereken şey basitmiş. Dönemin etkili FETÖ'cülerinden, gazeteci kisvesi altında önümüze koyulmuş FETÖ'cülerden birini arıyorsunuz, o da sizi hapse girmekten koruyor. Bedeli mukabilinde mi, hayır işi olarak mı onu bilmiyoruz. Vay anam vay. Olaya bakar mısınız! Bunu ben söylemiyorum, birisi iddia etmiyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Güç gösterisi olarak itiraf ediyorlar. Devleti, adaleti nasıl pespaye hale getirdiklerini, nasıl ayağa düşürdüklerini marifet gibi bir bir ortaya döküyorlar. Ve yine kimseden ses yok."

Kütahyalı'dan Altaylı'ya: Şimdi düştün elime

Kütahyalı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altaylı'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi Medya Radar'da gördüm… Eeeeee sen kaşındın Fatih… Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık… Uğur Dündar'a da takıntılı nefretin var. Dündar'a da haksızlık etmişsin. O olayı da detaylı yazacağım.."

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ayşenur Arslan'a: Ayıp etme

Kütahyalı bir sonraki paylaşımında da Ayşenur Arslan'ın Aydın Doğan ve Ali Koç'a seslenmesine değindi. Kütahyalı, "Bana devlet üst düzey yetkililerinden gelen mesajlar Ali Koç ile geçen hafta bugün yaptığımız yayın esnasında gelen mesajlardır. Bahsettiğim o. 9 sene önceki olaylarda gelen mesajlar diye bir şey demedim. Ayşenur Arslan kötü niyetli olma, yazdıklarımı doğru düzgün oku. Ayıp etme" diye yazdı.

.