Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Rasim Kaan Aytoğu kaç yaşında, evli mi? Rasim kaan Aytoğu mesleği

Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Gündemde yerini alan Rasim Kaan Aytoğu'nun hayatı merak ediliyor. Rasim Kaan Aytoğu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte merak edilen isim Rasim Kaan Aytoğu hayatı, biyografisi...

Gündemde yerini alan Rasim Kaan Aytoğu'nun hayatı merak ediliyor. Rasim Kaan Aytoğu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte merak edilen isim Rasim Kaan Aytoğu hayatı, biyografisi...

Rasim Kaan Aytoğu kimdir?

1961 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra 1982 yılında ABD'de University of Illinois Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı zamanda Endüstri Yüksek Mühendisliği'nden şeref listesinde başarı ile mezun oldu. 1988'de Başbakanlık tarafından Harvard Universitesi ABD İşletme Yönetimi Programına gönderildi.

Rasim kaan Aytoğu mesleği

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Birleşik Krallık Kamu İdaresi Enstitüsü'ne gönderildi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Finansman Programı'nı bitirdi. 1994 yılında Pacific Western Universitesi'nde finans doktorasını tamamladı.

T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Planlama Uzmanı, Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Direktörlük ve T. C. Gazi Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Altın Borsası Kurucu Genel Sekreterliği, T.C. Başbakanlık Başbakan Başmüşavirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu'nda Finansman Grup Başkanlığı yapmıştır.

Rasim Kaan Aytoğu kaç yaşında, evli mi?

Avukat Esin Aytoğu ile evli Rasim Kaan Aytoğu'nun bu evlilikten Çağatay Oğuzhan Aytoğu adında bir oğlu vardır