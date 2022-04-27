Rapçi Berk Bayındır'ın ölümü: 'Olağan dışı hareketleri vardı'

Rapçi 'Beta' Berk Bayındır, dün evinin 8. katından düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde olan müzisyenin sevgilisi Simla Ener'in ilk ifadesi ortaya çıktı

"Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, dün sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

"ARKASINDAN KOŞTUM"

Büyük bir şok yaşayan Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm." dedi.

"DİĞER YARIM GİTTİ"

Ener, basına çıkan bazı iddiaların ardından sosyal medya medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Şüpheli ölümün ardından müzisyenin sevgilisi şunları söyledi:

"Canımdan can koptu. Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak, onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka bir derdim yok."

"Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm. Dostlarımız yanımda, yanımızda ama şu hayatta ilk defa yalnız kalmış hissettim. Baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim."

AA, Habertürk .