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Ramazan Kurtoğlu: Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Zihinler işgal ediliyor, sosyal medyada milli platformlar kurulmalı” uyarısında bulunarak salgın sürecindeki uygulamalara dikkat çekti

3 Saat Önce
2021-10-03 23:01:36
Ramazan Kurtoğlu: Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda

Kurtoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında, salgın sürecine de dikkat çekerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İlkokul 4.sınıftan üniversiteye kadar okullarda çocuklarımızı-gençlerimizi sosyal medyanın yıkıcı etkisinden koruyucu dersler konmalı öğretmenlerimiz/öğretim üyelerimiz bu yönde bilgilendirilmeli/eğitilmelidir. Zihinler işgal ediliyor. Sosyal medyada milli platformlar kurulmalı."

"Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda"

Kurtoğlu ayrıca, "büyük yıkımların ve zombilerin kapıda" olduğu iddiasında bulundu:

İnsan bedeni-beyni-zekası/zihni ve ruhu doğrudan yeni savaş konseptinin cephesi. Para-Kovid ve türevleri -iklim-gıda/su-teknopoli/sanal dünya-sağlık/ilaç endüstrisi de bu savaşın silahları... Milli şuur, milli gıda, ilaç ve platformlar ile farkındalık-bilim/teknoloji ise çare.

İnternet/sosyal medya katalizörü ile insanlık ahlaki -ruhsal çöküntü girdabına sokuldu. Kovid miladı ile mRNA-Crispr-Cas9 gen düzenleme teknolojisi-Grafen/grafen oksit üçlüsü ile insanın DNA/Genetik modifikasyonun kapısı aralandı. Büyük biyolojik yıkımlar ve zombiler kapıda.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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