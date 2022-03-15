Rafta farklı kasada farklı etiketle karşılaşıyorsanız ne yapmalı?

Bir teknoloji mağazasında alış veriş yapan müşteri, aldığı ürünle ilgili yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada paylaştı. Aldığı ürünün etiket fiyatıyla kasadaki fiyatı arasındaki farkı öğrenen vatandaş, başından geçenleri sosyal medyada anlatarak tüketicilere tavsiyelerde bulundu

Sosyal medyada Kadir Purde isimli bir kullanıcı, isim vererek gittiği bir teknoloji mağazasında yaşadığı sorunu anlattı. Alınan ürünün raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatın farklı olması durumunda ne yapılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunan kullanıcı, Tweeter hesabından bir dizi paylaşımda bulunurken çok sayıda kullanıcı tarafından destek gördü

“Etiket fiyatı 279 TL, kasada ise 369 TL”

Bugün Teknosa'ya kulaklık almaya gittim. Etiket fiyatı 279 TL idi. Kasada ise 369 TL olduğunu söylediler. Ben de bu durumda tüketici lehine işlem yapmaları gerektiğini, Tüketici Koruma Kanunu göre böyle olduğunu söyledim. Hık mık ettiler. Ben de bir yandan kontrol ediyorum...

“Sizi arayacağız dediler”

Apar topar etiketleri yok ettiler. Etiketleri kaldırdıklarını ve yırttıklarını gördüğümü söyledim. Yine kıvırmalar. Ardından genel merkeze mail attık sizi arayacağız dediler. Tamam deyip uşağı gezdirmeye devam ettim. 2.5 saat kadar sonra dönüp ürünü almak istediğimi söyledim.

“Çaresiz ucuz etiketten verdiler”

Genel merkezden cevap gelmedi dediler. Ben de zaten nezaketen beklediğimi, kanunun çok açık olduğunu, ürünü tüketici lehine vermek zorunda olduklarını, genel merkezin ne diyeceğinin çok da önemli olmadığını söyledim. Yine bir hık mıktan sonra çaresiz ucuz etiketten verdiler.

“Etiket farklıysa tüketici lehine karar verilir”

Bunları neden yazıyorum? İlgili kanun maddesini ben de bir tweet ile öğrenmiştim. Buradan yazayım başka öğrenen çıkar diye. Etiket farklıysa tüketici lehine karar verilir. Aklımızda bulunsun

İlla ki baştan savmaya çalışır satıcı ama hakkımızı bilelim.

.