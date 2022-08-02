Putin Türk SİHA’larının peşinde! Açıklamalar yapıldı

Tahıl koridoru ile Suriye’deki son durumu Soçi’de görüşecek olan Erdoğan ve Putin’in ana gündem maddelerinden biri de İHA ve SİHA’lar olacak.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Ağustos'ta Rusya Soçi'ye günübirlik ziyaretinin gündem maddelerinden biri, Türk İHA ve SİHA'ları olacak. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl koridoru ve Suriye'deki son gelişmeleri de masaya yatıracak. Erdoğan, geçtiğimiz haftaki MYK toplantısında İHA ve SİHA'lara dünyadan yoğun talep geldiğini belirterek, "Sayın Putin bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu" demişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Tahıl koridoru, Suriye'deki durumu görüşecek olan iki liderin ana gündem maddelerinden biri de İHA ve SİHA'lar olacak.

Putin'in teklifi masaya yatırılacak

Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı MYK toplantısında İHA ve SİHA'lara dünyadan yoğun talep geldiğini belirterek, “Sayın Putin, bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu” demişti. Görüşmede Putin'in İHA ve SİHA teklifi de masaya yatırılacak.

“Bize de versenize!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçtiğimiz günlerde Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programına katılmış, Türk İHA ve SİHA'larına yönelik Rus ilgisini değerlendirmişti. Sözcüİbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtta şunları söylemişti:

“Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, ‘Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz.”

Savaşa damgasını vurdu

Rusya'nın 24 Şubat'ta işgal ettiği Ukrayna topraklarında savaşa damgasını vuran silahlar Türk SİHA'ları oldu. Savaşın başlamasından sonra 36 saat içinde Kiev'in dış bölgelerine yaklaşan Rus tanklarına karşı Ukrayna ordusunun. En büyük silahı Bayraktar TB2 SİHA'lar olmuştu. Avrupa'dan Asya ve Afrika kıtalarına kadar pek çok ülkede Bayraktar SİHA'lar etkin bir şekilde kullanılıyor. .