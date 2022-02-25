Putin Türk coğrafyasına neden sarmaya başladı?

Uluslararası ilişkiler yazarı ve Türkolog Meryem Aybike Sinan, Rusya’nın Orta Asya ülkelerine yönelik politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu

Yazar Sinan'ın “Putin, Türkistan Politikasını güncelledi!” başlıklı bugünkü yazısından önemli bir bölüm;

Putin, son zamanlarda Türk coğrafyasına neden sarmaya başladı?

Türk dünyası maalesef hâlâ Putin'in etki alanından çıkabilmiş değil! Henüz 30. yaşını kutlayan bu genç ülkeler geçmiş alışkanlıklarıyla Rusya'yı önceleyen bir yaklaşım içinde. Birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir Rusya ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyarette dikkati çeken detay ise bilindikti. Putin yine o upuzun oval masanın diğer ucundaydı! Liderlerin bu uzun masanın beri yakasında seslerini Putin'e nasıl ulaştırdıklarını merak ediyorum!..

“Azerbaycan ile dikkat çeken mutabakat”

Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları bu samimi toplantının sonunda bir de anlaşma imzaladılar. “İttifak Anlaşması” adındaki bu mutabakat maddelerinden ikisi çok ilgi çekiciydi:

-Her iki ülkeden birinde herhangi bir tehdit oluştuğunda ortak adımlar atılacak, karşılıklı olarak askerî destek sağlanacak.

-Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası her türlü anlaşmazlıkta sınır sorunlarının çözülmesinde destek sağlayacak!

Açıkçası bu ifadeler oldukça can sıkıcı. Yakın geçmişte, Kazakistan'da meydana gelen iç kargaşanın akabinde Kolektif Güvenlik Antlaşması'na binaen Rusya'nın asker göndermesi birtakım endişelere sebep olmuştu.

Kazakistan örneği

Geçmiş hadiselere baktığımızda da Rusya'nın bu kabil anlaşmalarla etki alanındaki ülkeleri kendine bağımlı kılmak maksadını taşıdığını rahatlıkla görebiliriz. Azerbaycan'dan iki hafta önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Moskova'daydı. Eminim ki çok yakında Kırgızistan ve Özbekistan liderleri de o masaya oturacaklar. Türkmenistan da yeni cumhurbaşkanını seçtikten sonra!..

Bu ifadeler biraz ironik dursa da gerçekte hayli endişe verici gelişmeler. Rusya, Türk Cumhuriyetlerinin avucundan kaymasından çok endişeli ve bu endişesinden dolayı Türk coğrafyasıyla ilgili politikasını güncelleme ihtiyacı duydu. Ve bu güncelleme ilk meyvesini Kazakistan'da verdi. Hiç kimse yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk detaylarına girmesin! Hiç inandırıcı değil zira o ayaklanma bal gibi Nazarbayev'i işlevsiz bırakma ayaklanmasıydı.

Hasılı dünya daha yıllarca Putin'i konuşmaya devam edecek! Ve Putin de bildiğini okumaya!

Türkiye .