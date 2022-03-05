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'Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi!'

Karar gazetesi yazarı Akif beki, iş insanı Ethem Sancak'ın Moskova ziyaretinde Rus televizyonuna yaptığı “Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinde asıl suçlu NATO’dur. Türkiye'nin İHA’ları verirken Ukrayna’nın böyle kullanacağını bilmiyorduk” açıklamalarını eleştirdi.

47 Dakika Önce
2022-03-05 12:40:32
'Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi!'

İş insanı Ethem Sancak'ın Moskova ziyaretinde Rus RBK televizyonuna yaptığı “Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinde asıl suçlu NATO'dur. NATO, Türkiye'nin geçmişten gelen bir ayıbıdır, kanserdir, urdur. İHA'ları verirken Ukrayna'nın böyle kullanacağını bilmiyorduk” açıklamaları gündeme damga vurdu.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ethem Sancak'ın Moskova'da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi! Tatlı vaatlerle kafalayabilir, hayalleriyle oynayabilir misiniz!" ifadelerini kullandı.

Akif Beki'nin bugünkü yayımlanan "Bir garip Moskova ziyareti!" başlıklı yazısından iş insanı Ethem Sancak'la ilgili bölümü şöyle:

Doğu Perinçek Moskova'ya, iktidarın gözdelerinden Ethem Sancak'ın da yer aldığı bir heyet göndermişti.
Perinçek'in aktardığına göre; Ankara'nın Putin'i küstürdüğü, vefasızlığa uğramış gibi hissettirdiği izlenimiyle dönmüşler.

Ethem Sancak, oradayken bir Rus TV'sine konuşarak belli ki bu hissi gidermeye de çalışmış.

“Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinde asıl suçlu NATO'dur. NATO, Türkiye'nin geçmişten gelen bir ayıbıdır, kanserdir, urdur. İHA'ları verirken Ukrayna'nın böyle kullanacağını bilmiyorduk” türü diller dökmüş.

Türkiye'yle Rusya'nın kaderinin bir yazıldığına dair mesajlar da vermenin gayretine girmiş.

“NATO'yla nikahlıyız ama bu bir gençlik hatası, mutlu değiliz, gözümüz gönlümüz Moskova'da” demeye getirmiş.

Şansını denemesi, takdire şayan. O kıdemde bu acarlık, uyanıklığa epey yakın bir medeni cesarete işaret eder.

Bilmeyenler, buradaki olgunluğu pişkinlikle bile karıştırabilir.

Fakat Putin, Rusya kaçın kurası; tava gelirler mi! Tatlı vaatlerle kafalayabilir, hayalleriyle oynayabilir misiniz! .

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