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Putin kanser mi? Putin'in hastalığı ne? Putin'in yüzü neden şişik?

Putin kanser mi? Yurtdışı kaynaklı birçok gazete Putin'in kanser olduğuna ilişkin haberler paylaştı. Yüzünün ödemli ve şişkin durması, sürekli depresif olması gibi durumlar da bu hastalığa yoruldu. Peki ama Putin gerçekten kanser mi? Putin'in hastalığı ne? Putin'in yüzü neden şişik? İşte Putin'in hastalığına dair son dakika haberleri ve Putin'in kanser iddiası...

2 Saat Önce
2022-03-06 10:00:56
Putin kanser mi? Putin'in hastalığı ne? Putin'in yüzü neden şişik?

Yurtdışı kaynaklı birçok gazete Putin'in kanser olduğuna ilişkin haberler paylaştı. Yüzünün ödemli ve şişkin durması, sürekli depresif olması gibi durumlar da bu hastalığa yoruldu. Peki ama Putin gerçekten kanser mi? Putin'in hastalığı ne? Putin'in yüzü neden şişik? İşte Putin'in hastalığına dair son dakika haberleri ve Putin'in kanser iddiası...

Putin kanser mi?

İngiltere basınından Daily Star'ın aktardığına göre, Putin, "ölümcül bağırsak kanseri" hastalığına yakalandı. Tabi henüz bu duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin "şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği" ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin "sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği" ileri sürüldü.

Yine aynı kaynak; "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü paylaştı.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.

Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor." denildi.

Lord David Owen Putin'i yorumladı

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, geçtiğimiz günlerde Times Radyosu'na verdiği demeçte, Putin'in değişen yüz şeklinin, Rus liderin steroidler kullandığının bir işareti olduğunu iddia ederken, bu ilaçların vücut geliştiricilerde "saldırganlığa" yol açtığını kaydetti.

Owen, "Kaslarıyla çok gurur duyuyor. Bu ilaçları kullanırsanız, size bu yüzü sağlar. Bağışıklığınızı azaltır ve sizi koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirir." diye konuştu.

Kaynak: ensonhaber .

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