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'Putin'in sözleri şüphesiz Türkiye’ye de tehdit'

Habertürk yazarı Kübra Par, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırı açıklamasının ilişkin olarak, 'Putin'in sözleri şüphesiz Türkiye’ye de tehdit...' tespitinde bulundu.

19 Dakika Önce
2022-02-25 12:33:41
'Putin'in sözleri şüphesiz Türkiye’ye de tehdit'

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kübra Par, "Putin'in sözleri şüphesiz Türkiye'ye de tehdit..." yorumunu yaptı.

Kübra Par yazısında, "Rusya saatiyle sabah 5'te yayınlanan ve Putin'in kıyafetinden anlaşıldığı kadarıyla aslında iki gün önceden kaydedilen saldırı açıklamasında önemli noktalardan biri Putin'in diğer ülkelere verdiği mesajdı: 'Dışarıdan müdahale etmeyi düşünen kim varsa onlara sesleniyorum; eğer bunu yaparsanız tarihte hiç olmadığı kadar büyük sonuçlarla yüzleşeceksiniz. Bununla alakalı tüm kararları almış bulunuyoruz. Umarım beni duyuyorsunuzdur!' Bu cümleler şüphesiz Türkiye'ye de tehdit... Enerji arzı güvenliği, başta buğday olmak üzere gıda ithalatı ve elbette turizm kartı… Rusya ile ilişkileri dengede tutmak bizim için Batı gibi hatta İdlib'den dolayı Batı'dan da fazla önemli." dedi.

Öte yandan Kübra Par şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yine de NATO üyesi bir ülke olma sorumluluğuyla davranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "Rusya'nın bugün erken saatlerinde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekâtı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Fakat burada ince bir çizgi var." .

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