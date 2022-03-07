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Putin-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı? Kritik ''3 hafta'' ayrıntısı!

Rusya lideri Putin'in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ABD basınında geniş yer buldu.

34 Dakika Önce
2022-03-07 09:15:39
Putin-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı? Kritik ''3 hafta'' ayrıntısı!

Dün Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Ukrayna'nın savaşı bırakmaması ve taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda savaşmaya devam edeceklerini söylemişti.

Putin'in bu sözleri, Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine karşılık olarak değerlendirildi. Uluslararası medya da Putin'in Erdoğan'a sözlerini manşetlerine taşıyarak Rus liderin geri adım atmayacağının sinyalini verdiğini duyurdu.

Putin'in geri adım atmaması uluslararası kamuoyunu ve devlet liderlerini endişelendirdi. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg ise uzmanların yorumlarına yer verirken, gelecek 3 haftanın Putin ve Rus ordusu için çok kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Bloomberg, Washington merkezli düşünce kuruluşu CNA'da görevli Michael Kofman'ın yorumlarına yer verdi. Kofman'ın Ukrayna'nın direnişine karşı Rusya'nın lojistik ve operasyonel olarak yorulduğuna dikkat çektiğini aktaran haberde, “Gelecek 3 hafta çok önemli çünkü Rus birliklerine bu süre içinde yeniden ikmal yapılması gerekecek” denildi. .

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