Putin-Erdoğan görüşmesinde tahıl sevkiyatına çözüm

Geçtiğimiz gün Ukrayna tahılının sevkiyatı ile ilgili olarak Erdoğan ile görüşeceğini açıklayan Putin'in Özbekistan'daki görüşmede tahıl sorununu konuştukları öğrenildi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapıldı.

Türkiye'nin "Diyalog Ortağı" olarak katıldığı zirve, liderleri buluşturdu.

Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önemli temaslarda bulundu.

Erdoğan son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede Putin'in "Rus tahılının Türk limanlarından ihracı olasılığı konusunda işaretler aldık" dediği öğrenildi.

Tahıl koridoru anlaşması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür eden Putin, sevkiyatın yoksul ülkelere ulaşmasını ümit ettiğini söyledi.

Doğalgaz ihracatına da değinen Putin, "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa süre içinde yürürlüğe konacak" diye konuştu.

TürkAkım'ın da sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirten Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre Rus lider, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda anlaşmaların da dün imzalandığını söyledi.

Liderler zirvesinde de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda işbirliğine hazırız dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki temasları kapsamında Putin'in ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile de görüşme yaptı.

Şanhgay zirvesi'nde aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde Şanhay İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.

Hızır türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Ağaç dikme töreni

Erdoğan zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.

Ebedi şehir kompleksine ziyaret

Ağaç dikme töreninin ardından Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'ni ziyaret etti.

Putin ile ayak üstü sohbet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

NTV .