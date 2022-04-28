Putin'den Erdoğan'a takas teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ile Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Putin, Rus pilot ile eski Amerikan deniz piyadesinin takası dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatının koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve iş birliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhun hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.

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