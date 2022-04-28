Putin'den Erdoğan'a takas teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ile Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Putin, Rus pilot ile eski Amerikan deniz piyadesinin takası dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.
2022-04-28 13:54:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatının koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve iş birliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.
Mili İstihbarat Teşkilatının takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhun hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.
ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takasının detayları ortaya çıktı
Öte yandan ABD ile Rusya arasında dün Türkiye'de gerçekleşen tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ABD ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen ancak olumlu sonuç alınamayan takas için Türkiye'den talepte bulunuldu.
2019 yılında Moskova'da tutuklanan ve süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ve ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülkeden Türkiye'ye talep geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda ABD vatandaşı Trevor Reed ve Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'nin arabuluculuğunda ülkelerine karşılıklı iadeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı.
Bu kapsamda ABD vatandaşı Reed ile Rusya vatandaşı Yaroşenko, dün saat 14.00 sularında Milli İstihbarat Teşkilatının gözetiminde ABD ve Rusya heyetleri arasında Ankara'da takas edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce de Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinde görevler almıştı. 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.
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