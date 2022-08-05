Putin: Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de yaptıkları görüşmelerde verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari, tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldık ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfa açacaktır. Gerek enerjide gerek son bu Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki tüm bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye-Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli.

"Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor"

Bir diğer taraftan tabii Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız, inanıyorum ki bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir.

Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamete yönlendirecektir.

"Akkuyu konusunu bir noktaya getirmemiz büyük önem arz ediyor"

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, onu belli yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız, Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor.

Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 bir enerji potansiyelinin Akkuyu enerji santrali halledecek. Bu konuyla da ilgili olarak etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.

Putin: Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı. Putin, Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alınacağını dile getirdi.

Putin, Türkiye'nin buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı. Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.

AA, TRTHaber