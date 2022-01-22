'Protestocuları Cübbeli'nin evinin önüne alalım'

'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçmiş yıllarda Hz. Havva'nın Hz. Adam'e 'hıyanet' ettiğini söylediği vaazı tekrar gündemde. Ahmet Hakan o video üzerinden Milli Beka Haraketi üyelerini Cübbeli Ahmet'in evinin önünde eylem yapmaya çağırdı...

Cahil Adem ile Havva' sözleri nedeniyle şarkıcı Sezen Aksu ve ona destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösteren 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün Hz. Havva videosu olay oldu. Cübbeli Ahmet'in Hz. Havva'ya 'hıyanet'le suçladığı görülen videoyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm:"Hz. Adem'e cahil dedi diyerek Sezen Aksu'ya en büyük muhalefeti Cübbeli yapmıştı.

Fakat şu işe bakın ki...Cübbeli'nin bir vaazında..."Hz. Havva'nın Hz. Adem'i aldattığını" söylediği ortaya çıktı.Ey Milli Beka Hareketi!Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım." .