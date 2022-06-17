Profesör Ahmet Ercan'dan dikkat çeken paylaşım: Ruslarla kan kardeşiz

Ünlü deprem profesörü Ahmet Ercan'ın, Twitter hesabından,'Ruslar ile kan kardeşiz. Çünki Ruslar, Alan Türkleri, Slav ile Viking karışımından oluşmuştur. Rusya'daki tüm museviler ise Hazar Türkleridir.' yazdığı dikkat çekti.

Ünlü deprem uzmanı Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından ilginç mesajlar yazmaya devam ediyor.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ DİYE BİR ŞEY YOK!"

Prof. Dr. Ercan, katıldığı çeşitli televizyon proğramlarında ve röportaj verdiği yazılı ve dijital medyada yaptığı açıklamalar ile gündeme geliyordu. Ünlü deprem profesörü, daha önce yaptığı bir açıklamada, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul'da daha küçük iki deprem olacağını söylemişti.

"HİÇ BİR KENT DEPREMİ BÖYLE APAÇIK BEKLEMEMEKTEDİR"

Jeofizik yüksek mühendisi olan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, yine bir açıklamasında, son günlerde yaşanan depremlerden yola çıkarak, olası bir Marmara depremi ile ilgili uyarıda bulunarak, “Yeryüzünde hiçbir kent, İstanbul gibi olacak bir depremi bu ölçüde apaçık beklememektedir” demişti.

PROF. DOKTOR ERCAN :RUSLAR İLE KAN KARDEŞİZ!"

Profesör Doktor Ahmet Ercan, yazılı ve görsel medyada yaptığı açıklamaların dışında, sosyal medya hesabından da yazdığı mesajlarla şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü Profesör Ercan'ın, Twitter hesabından,"Ruslar ile kan kardeşiz. Çünki Ruslar, Alan Türkleri, Slav ile Viking karışımından oluşmuştur. Rusya'daki tüm museviler ise Hazar Türkleridir." yazdığı görüldü.

"RUSYA SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI TÜRK!"

Profesör Doktor Ercan, mesajının devamında şaşırtan açıklamalarına yenisini ekledi. Ercan, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu,Tuva Türkü. Ayrıca Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Kazak Türkü." dedi.

ERCAN, URAL ALTAY ASYA TÜRKÇESİ KİTABI ÇIKARDI!

Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Ural Altay Asya Türkçesi Köken ve Karşılıklar Sözlüğü kitabı yazdı. İki cilt olarak basılan kitap ciltli ve toplam 1244 sayfadan oluşuyor. Kitabıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, katıldığı bir sohbette yanındaki insanların kullandıkları dillerdeki yabancı sözcük oranının yüzde 50'yi geçtiğini belirterek, “Kendi kendime sorguladım...Türkçe nereye gidiyor? Utandım...” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: superhaber.tv