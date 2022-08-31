Prof. Tarhan'dan ‘Yunan isimli şarkıcı’ paylaşımı

Prof. Nevzat Tarhan'ın Athena grubu hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, adını Yunan mitolojisinde geçen bir tanrıçadan alan Athena grubu hakkındaki paylaşımı gündem oldu.

Prof. Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için duyurulan konserinin afişini paylaşarak, "30 Ağustos'u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik' diyordur" ifadesini kullandı.

Tarhan'ın yorumuna bazı kullanıcılar tepki gösterirken, "Athena" da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tarhan'ın yorumuna Twitter'dan cevap verdi. Tarhan'ın tweet'ini alıntılayan Özoğuz, Tarhan'a “"Hahahaahahahahahahahah. Hocam prozac mı?" diye yanıt verdi.

"LGBT politik bir harekettir"

Prof. Tarhan bir süre önce "LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç Tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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