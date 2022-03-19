Prof. Özgür Demirtaş'tan bir Twitter kullanıcısına verdiği ilginç cevap

Bir Twitter kullanıcısının 'Bahçeli bir eviniz ve bahçede oynayan çocuklarınız var. Yan komşunuz çok saldırgan bir Pitbull alıyor, tasmasız. Nasıl bir reaksiyon gösterirseniz Putin de aynı reaksiyonu gösterdi' sorusuna Prof. Özgür Demirtaş ilginç bir cevap verdi.

"Bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal etmek ve savaş hiçbir zaman haklı değildir" diyen Prof. Özgür Demirtaş, bir Twitter kullanıcısının kendisine yönelttiği soruya ilginç cevap verdi.

Rusya'nın Ukrayna işgaline tepkiler sürüyor. Rusya'ya bir tepki de Prof.Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mecbur Kalmadıkça Savaş bir Cinayettir. Bağımsız Ukrayna'yı işgal eden Rus politikacıyı kınıyorum.Yetim kalan çocuklara üzülüyorum. Dünyadaki tüm savaşların son bulmasını diliyorum" dedi.

Mehmet Khidr isimli Twitter kulanıcısının, "Özgür bey savaşa karşıyız ama bir de şöyle düşünün. Bahçeli bir eviniz ve bahçede oynayan çocuklarınız var. Yan komşunuz çok saldırgan bir Pitbull alıyor, tasmasız. Nasıl bir reaksiyon gösterirseniz Putin de aynı reaksiyonu gösterdi" sorusuna ise Prof. Demirtaş şöyle cevap verdi:

"Köpek korumalı Çit taktırırım. Gidip yan bahçedekilere bomba atmam…"

Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki gösteren Prof. Demirtaş, "Bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal etmek ve savaş hiçbir zaman haklı değildir. Nedeni ne olursa olsun. Savaş sadece kendi ülkeni korumak için verdiğin İstiklal mücadelesinde HAK'tır ve kazanılır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş başka bir Twitter kulanıcının sorusuna ise verdiği cevapta;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları (Ekonomik, Finansal, Askeri) neyi gerektiriyorsa onu yapardım… Örneğin bence Türkiye'nin son 3 haftalık politikası doğru.Ancak gelecek 3-4 ay bambaşka politikalar gerektirebilir" dedi.

Yine bir Twitter kullanıcısının "Ben sizi Avrasyacı olarak görüyorum hocam öyle misiniz?" sorusuna ise Demirtaş, "Ne Avrasyacıyım, ne Atlantikçi" diye cevap verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Batı'yı da suçlayan Prof. Demirtaş, "Batı da birçok açıdan suçlu. Emperyalist ve milletin iç işlerine karışıyor.Ancak Şu andaki gündem bağımsız bir ülkenin işgali" dedi.

"Avrasyacı arkadaşların gözü yaşlı olmalı: Çin de işgale karşı olduğunu söylemiş!" diyen Prof. Demirtaş, Putinin bağımsız bir ülkeyi işgalinin bedelini ödemesini, Rus halkının da bu durumdan en zararsız şekilde kurtulmasını dilerim. Rus Halkı büyük derinliği olan bir halk ve bu otokratı hak etmiyor." yorumunda bulundu.

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