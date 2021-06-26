Prof. Naci Görür: Sıkıntılı bölge, büyük bir deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremle ilgili Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Görür paylaşımında, depremin meydana geldiği Bingöl'ü 'sıkıntılı bölge' olarak tanımlayarak, 'Büyük bir deprem bekliyoruz' dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremle ilgili Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Görür paylaşımında, depremin meydana geldiği Bingöl'ü 'sıkıntılı bölge' olarak tanımlayarak, "Büyük bir deprem bekliyoruz" dedi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

'SIKINTILI BÖLGE'

5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bilim Akademi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Görür paylaşımında, "Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.