Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Dana diliyle tehdit edildim

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muayenehanesinin girişine dana dili bırakılarak tehdit edildiğini duyurdu.

​Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından "Hakkımda planlanan ve adım adım sosyal medya üzerinden paylaşılan cinayet girişimine ilişkin duyurudur" başlığıyla açıklama yaptı. Şenol, "29 Temmuz tarihinde akşamüzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından 'Hocam, Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir araba' notunu iletti.

Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak 'Esin Hoca böyle şeyleri sevmez' dediğini iletti. İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum" dedi.

'KORUMA TALEBİNDE BULUNDUM'

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, olayla ilgili polise şikayette bulunduğunu ve koruma talep ettiğini belirterek, "Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum. Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir aşı karşıtı; plandemikçi hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları 'ifade özgürlüğü' ya da 'adres bulunamadı' şeklinde karşılık buluyor. Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op. Dr. M.Y. olarak ve sahte doktor olarak bilinen kişi olduğu saptandı. Yargı gerekenden azını yapmayacaktır" ifadelerini kullandı. DHA