Prof. Dr. Yıldız: Tutuklanan generaller çok yaşlı da olsa durum değişmez

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını söyledi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonra cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 generalin, ilerlemiş yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle, cezalarının cezaevi dışında infazı için üç seçenek bulunduğunu belirten Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını söyledi.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının, infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını belirtti. Yıldız, 28 Şubat hükümlüsü 14 emekli generalden, cezaevi koşullarında tedavi edilemeyecek derecede hasta olanların daha önce 12 Eylül davasının hükümlüleri Tahsin Şahinkaya ve Kenan Evren'e resen uygulandığı gibi, tutuklu ve hükümlülerin kalabileceği hastanelere sevk edilmesinin sağlanabileceğini bildirdi. Prof. Dr. Yıldız bunun için cezaevi infaz savcısının kararıyla önce cezaevi revirine, ardından gerekli görüldüğünde bir hastaneye sevkiyle mümkün olabileceğini belirterek, hastanede geçirilen sürenin cezadan düşeceğinin de kanunda düzenlendiğini bildirdi.

İNFAZ ERTELEMESİ

Yıldız, yasada bu durumda bile hapis cezasının infazının mahkumun hayatı için kesin bir tehlike oluşturması halinde, iyileşinceye kadar infazının ertelenmesine karar verilebileceği düzenlendiğini de belirtti. Bu durumda ağır hastalıkları olan emekli generallerin için Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezalarının infazının ertelenebileceğini ifade eden Yıldız, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılabileceğini bildirdi.

ADLİ TIP RAPORUYLA CUMHURBAŞKANI AFFI

Bir diğer seçeneğin Cumhurbaşkanlığı affı olduğunu belirten Prof. Ali Kemal Yıldız, hayat hakkı kapsamında Cumhurbaşkanı kendisine tanınan af yetkisini, herhangi bir başvuru olmadan da re'sen kullanabileceğini bildirdi. Ancak bunun için de Adli Tıp Kurumu raporuna ihtiyaç olduğunu belirten Yıldız, bir başkasının desteği olmadan hayatını idame ettiremeyecek durumda olan hükümlüler için af kararı verilebileceğini belirtti.

ANAYASA MAHKEMESİ İHLAL KARARI

Üçüncü seçenek olarak ise 28 Şubat davasının tüm sanıklarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvurulara ‘ihlal' kararı verilmesi. Yaklaşık bir ay önce yapılan başvurularla ilgili henüz karar verilmedi. Prof. Yıldız, başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek bir karar verileceğini belirterek, ihlal kararı verilmesi halinde generallerin yeniden yargılanmak üzere tahliyelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, 28 Şubat davasında 'darbeye teşebbüs' suçundan haklarında verilen müebbet hapis cezası kararlarını onaması nedeniyle, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı verildi. Bodrum'da bulunan Doğan ve Bir tutuklanarak önce Muğla Cezaevi'ne gönderildi. Ancak adli hükümlülerin kaldığı Muğla Cezaevi yerine özel güvenlikli Buca Kırıklar'da bulunan İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmelerinin uygun olduğuna karar verildi. Doğan ve Bir'in bu sabah nakillerinin yapıldığı belirtildi.

TERÖR HÜKÜMLÜLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMAYACAKLAR

Öte yandan Çetin Doğan ve Çevik Bir'in korona tedbirleri nedeniyle ilk haftalar ayrı koğuşlarda tutulacağı öğrenildi. DHKP/C, PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin tutuklu ve hükümlülerin kaldığı cezaevinde, Doğan ve Bir'in bu hükümlülerle aynı havalandırma, koridor ve sosyal alanları paylaşmayacakları hatta karşılaşmayacakları özel bir bölümde tutulacağı belirtildi. İlerlemiş yaşı ve hastalıkları nedeniyle bakıma desteğe ihtiyaç duyan bazı generaller için bir yardımcı hükümlü desteği sağlanacağı da öğrenildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.