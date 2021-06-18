Prof. Dr. Sönmez'den çarpıcı açıklama: Pfizer/Biontech aşısı sonrası sperm sayısı artıyor

Yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda mRNA aşılarının sperm sayısını ve kalitesini artırdığı iddia edilince gözler Alman menşeli Pfizer/Biontech aşısına çevrildi.

Dünya yeni tip koronavirüsün etkisinde 1.5 yılı geride bırakırken, birçok ülkede aşılama yoluyla salgın kontrol altına alınmaya başlandı.

Vatandaşlar Kovid-19 aşısı olmaları konusunda uyarılırken, Türkiye günlük 1 milyon 200 bin dozla rekor kırdı.

Fakat aşılama konusunda vitesin yükselmesi bazı tartışmaları sonlandırmaya yetmedi.

Bunların başında da mRNA aşılarının sperm kalite ve sayısını etkileyeceği ve kısırlığa neden olabileceği yönündeki iddialar geliyor.

Yurtdışındaki bazı çalışmalar, tam tersi yönünde bazı veriler ortaya koydu.

Bunlardan biri de Miami Üniversitesi'ndeki bir çalışma oldu.

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez de mRNA aşısına ilişkin sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.