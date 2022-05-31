Prof. Dr. Şirin: Kıyılarda görülen denizanalarına dokunmayın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, vatandaşları kıyıya yakın kesimlerde görülen denizanalarına temas etmemeleri konusunda uyardı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçeleri sahil kesimlerinde zaman zaman kıyıya yakın kesimlerde denizanaları görüldüğünü söyledi.

Denizanalarından bazılarının "pusula" (chrysaora hysoscella) cinsi olduğunu ifade eden Şirin, bu tür denizanalarına dokunulması halinde temas eden kişide şiddetli ağrı ve yaralara neden olunabildiğinin kayıtlara geçtiğini anlattı.

Deniz suyunun ısınması sonrası denizanalarının da kaybolacağını ifade eden Şirin, şu bilgileri verdi:

"Su sıcaklıklarına bağlı olarak kendileri yüzerek zamanla yayılışlarını genişletebilir. Bir yıllık bir yaşam ömürleri var. Haziran ve ağustos onların su kenarlarına, su üst kısımlarına çıktığı dönem. Bu noktadan sonra ölecekler zaten. Kıyıya yanaşarak ölme davranışı sergiliyorlar. Dolayısıyla da zaman zaman tek tük de olsa bunları görmeye devam ederiz. Kıyıya yakın kesimlerde görülen (kahverengi, sarı tonlarında) denizanalarına temas edilmemeli." AA