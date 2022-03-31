'Pirincin içindeki: Siyah taştan değil, Beyaz taştan korkacaksın' sözünü Japon atasözü olarak paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepkiler karşısında yapığı açıklamada, 'Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil. Bir köşe yazısında okuduğum bir konu idi' dedi.

Yaptığı paylaşımlar ile gündem olan ve farklı tepkiler alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı.

Prof. Demirtaş, Japon atasözü olarak paylaştığı "Pirincin içindeki: Siyah taştan değil, Beyaz taştan korkacaksın" sözünün doğru olmadığı iddia edildi.

Gelen tepkilere cevap veren Demirtaş ise, "Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil bir Köşe yazısında okuduğum bir konu idi" dedi.

Youtuber #Yoshi Enomoto isimli bir Twitter kullanıcısı da, Özgür Demirtaş'ın Japon atasözü olarak paylaştığı sözü yalanlayarak, "Yok böyle bir Japon atasözü " diyerek düzeltti.

Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada viral olurkan, Demirtaş'a farklı tepkiler geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş artan tepkiler karşısında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bir köşe yazısında konuyla alakasız bir bölümde bir söz okumuş ve çok beğenmiştim. Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil, bir köşe yazısında okuduğum bir konu idi" açıklamasında bulundu.

Prof. Özgür Demirtaş'ın yaptığı Japon atasözü paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Japon atasözünün gerçek olmadığının anlaşılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarda Prof. Demirtaş'a tepki gösterdi.

Demirtaş'a yönelik tepki ve eleştiriler şöyle:

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