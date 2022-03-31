DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? Bursa pide fiyatı ne kadar? Bursa'da pide kaç TL? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti
'Danışmanları Putin'e gerçeği söylemekten korkuyor'
Asgari ücrete zam olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırmızı et ve şeker açıklaması
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı
TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları | TOKİ Nusratiye kazananlar isim listesi
Pide fiyatları 2022 | Pide ne kadar oldu? Pideye zam mı geldi? Ramazanda pide ne kadara satılacak?
Dik duruş korsesi işe yarıyor mu? Dik oturma korsesi yararlı mı? Dik duruş korse yorumları...
EPDK’dan akaryakıt açıklaması: Tüketicilere yük olacak adımlara onay vermeyeceğiz
Fransız basını üzgün: Arabuluculuk rolünü Türkiye'ye kaptırdık
Cinsel ilişkiyle oruç açılır mı? İftardan sonra cinsel ilişkiye girmek günah mı? İftar cinsel ilişki ile açılır mı?
TOKİ Tekirdağ Çorlu Kura sonuçları açıklandı
AA muhabirinin çektiği, Ukrayna savaşının 'simge' fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı
Rusya-Türkiye arasında önemli ayçiçek hamlesi! Türkiye'ye taşınıyor
Güneş lekesinde şiddetli patlamalar! Parçacıklar 3 milyon kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor

TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı

'Pirincin içindeki: Siyah taştan değil, Beyaz taştan korkacaksın' sözünü Japon atasözü olarak paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepkiler karşısında yapığı açıklamada, 'Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil. Bir köşe yazısında okuduğum bir konu idi' dedi.

46 Dakika Önce
2022-03-31 13:55:01
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı

Yaptığı paylaşımlar ile gündem olan ve farklı tepkiler alan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın kullandığı Japon atasözü uydurma çıktı.

Prof. Demirtaş, Japon atasözü olarak paylaştığı "Pirincin içindeki: Siyah taştan değil, Beyaz taştan korkacaksın" sözünün doğru olmadığı iddia edildi.

b1

Gelen tepkilere cevap veren Demirtaş ise, "Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil bir Köşe yazısında okuduğum bir konu idi" dedi.

a1_1

Youtuber #Yoshi Enomoto isimli bir Twitter kullanıcısı da, Özgür Demirtaş'ın Japon atasözü olarak paylaştığı sözü yalanlayarak, "Yok böyle bir Japon atasözü " diyerek düzeltti.

a2

Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada viral olurkan, Demirtaş'a farklı tepkiler geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş artan tepkiler karşısında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Demirtaş yaptığı paylaşımda, "Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce bir köşe yazısında konuyla alakasız bir bölümde bir söz okumuş ve çok beğenmiştim. Anlamlı ve derin bir söz idi. Hoşuma gitti ve aynı şekilde paylaştım. Bu elbette benim kendi yazdığım bir şey değil, bir köşe yazısında okuduğum bir konu idi" açıklamasında bulundu.

maniki

3_99

Prof. Özgür Demirtaş'ın yaptığı Japon atasözü paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Japon atasözünün gerçek olmadığının anlaşılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarda Prof. Demirtaş'a tepki gösterdi.

Demirtaş'a yönelik tepki ve eleştiriler şöyle:

a7

tele1

manset3

4_78

5_26

10_3

son_6

b1_1

b2

b3

b4

b5

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş