DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fitre ne kadar 2022? Diyanet fitre miktarını belirledi
Amerikan gazetesi 'Putin'i çıldırtacak plan'ı açıkladı
ABD'de hortum faciası: 6 ölü
Ukrayna: 10 günde 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
'Erbakan ve Selçuk Bayraktar’ın yaşadıkları bize ne söylüyor?'
Bir yanda savaş, bir yanda müzakere! 3. görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu
Prof. Dr. Ortaylı: Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan
Kadir İnanır’ın acı günü!
Visa ve Mastercard'ın hamlesine Rusya'dan yanıt!
Tüm dünyada oksijen 5 saniyeliğine kaybolsaydı ne olurdu?
Putin kanser mi? Putin'in hastalığı ne? Putin'in yüzü neden şişik?
Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
'Putin, hepimizle alay ediyor, her açıdan uyanık olmalıyız'
6 - 11 Mart A101 broşürü | A101'e bu hafta ne gelecek? A101 aktüel ürünler

TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Ortaylı: Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart

Prof. Dr. Ortaylı: Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart

Tarihçi - yazar İlber Ortaylı, zeytinliklerin şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki göstererek,' Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-06 10:43:51
Prof. Dr. Ortaylı: Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart

Zeytinlik alanların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepkiler sürüyor.

Tarihçi - yazar İlber Ortaylı da, zeytinliklerin şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Ortaylı, " Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı yazısında, "Zeytin bahçesi almak (küçük veya büyük), bunu işletmek milli vazife olmalı. Bu küçük yatırımdan hiç kimse zarar etmez. Zeytininizi ve yağınızı alırsınız, artanı da fakir fukaraya sadaka verirsiniz, ülkenin de bitki örtüsü kurtulur. Zeytin ziraatına zarar veren yonca ekimi gibi son zamanlarda ortaya çıkan, su kaynaklarını kurutan, acayip böceklerin ve sineklerin türemesine de sebep olan tarıma da son vermek gerekir. Türkiye'den başka bir tane daha yok. Bu ülkeyi kaybedersek sadece ülkemizi değil, sağlımızı da kaybederiz. Bir yandan da o sağlığımızı gözeten kaliteli hekim ve sağlık personelini de hakaretle ve dayakla kaçırıyoruz. Gelişme ve yatırım; bir zihniyet meselesidir. O zihniyete, fikri ve ilmi donanıma sahip olmayanlara bu alanda yer vermemek gerekir. Bu yönetmeliğin iptali şarttır. Adli organların kararını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortaylı, önceki gün de Twitter'dan, zeytin ağacı altında bir fotoğrafını paylaşan Ortaylı, “Yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak” demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak.”

Ekran Resmi 2022-03-06 10.54.47

Maden yönetmeliğinde değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi' şartı aranacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş