Prof. Dr. Ortaylı: Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart

Tarihçi - yazar İlber Ortaylı, zeytinliklerin şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki göstererek,' Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart' dedi.

Zeytinlik alanların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepkiler sürüyor.

Tarihçi - yazar İlber Ortaylı da, zeytinliklerin şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Ortaylı, " Zeytinlik yönetmeliğinin iptali şart" düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı yazısında, "Zeytin bahçesi almak (küçük veya büyük), bunu işletmek milli vazife olmalı. Bu küçük yatırımdan hiç kimse zarar etmez. Zeytininizi ve yağınızı alırsınız, artanı da fakir fukaraya sadaka verirsiniz, ülkenin de bitki örtüsü kurtulur. Zeytin ziraatına zarar veren yonca ekimi gibi son zamanlarda ortaya çıkan, su kaynaklarını kurutan, acayip böceklerin ve sineklerin türemesine de sebep olan tarıma da son vermek gerekir. Türkiye'den başka bir tane daha yok. Bu ülkeyi kaybedersek sadece ülkemizi değil, sağlımızı da kaybederiz. Bir yandan da o sağlığımızı gözeten kaliteli hekim ve sağlık personelini de hakaretle ve dayakla kaçırıyoruz. Gelişme ve yatırım; bir zihniyet meselesidir. O zihniyete, fikri ve ilmi donanıma sahip olmayanlara bu alanda yer vermemek gerekir. Bu yönetmeliğin iptali şarttır. Adli organların kararını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortaylı, önceki gün de Twitter'dan, zeytin ağacı altında bir fotoğrafını paylaşan Ortaylı, “Yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak” demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak.”

Maden yönetmeliğinde değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi' şartı aranacak. .