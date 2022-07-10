Prof. Dr. Ortaylı: Sağlıkçılara “Giderlerse gitsinler” demek çıkar bir yol değil

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlıkçılara yönelik şiddet konusuna değindi.

Tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik, "Gidiyorlarsa gitsinler" açıklamasına gönderme yaparak, "Göçü görenlerin de 'Giderlerse gitsinler' demesi de çıkar bir yol değil, sağlık çalışanlarına sahip çıkmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı bugünkü yazısında hekimlere yönelik saldırılara ve hekim göçüne değindi.

Ortaylı, "Üniversitelere girerken kapı baca kilitten geçiyoruz; hiç hoş görünüm değil ama sesimizi çıkarmıyoruz, maalesef geçmiş bu tedbiri haklı kılıyor. AVM'lere girerken güvenlik tedbirlerini hoş görüyoruz; imkânı olanlar duvarlarla çevrili, kapısında 24 saat güvenliğin beklediği sitelerde yaşıyor. Bugüne kadar birçok saldırının gerçekleştiği hastaneler ise halen yeterince güvenliğe sahip değil. Hoş bu güvenlik tek başına ne ifade eder? Saldırgan insanların önlenmesi, onların önce uzun bir tıbbi müşahede altına alınması, ondan sonra savcıların ve mahkemelerin faaliyete geçmesiyle mümkün olur. Bunları yapmadığınız takdirde çocuklarınızı yetiştirirsiniz, binbir ümitle sevinçli veya üzüntülü günlerden sonra tıp diploması alan, uzman olan bir yavrunuzun çalıştığı yerde saldırıya uğradığını duyarsınız. Tek çaresi herhalde Hollanda'ya, Almanya'ya gitmek değil. Bu göçü görenlerin de “Giderlerse gitsinler” demesi de çıkar bir yol değildir. Etrafla ilgilenmemiz, gerçeklerle yüzleşmemiz ve tüm sağlık çalışanlarına sahip çıkmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. .