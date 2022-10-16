Prof. Dr. Ortaylı'dan ''Rusya'' açıklaması: 1. Dünya Savaşı'nı işaret etti!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Birinci Harb’de belki de kaçınılmaz olarak tekrarladığımız Rusya’ya karşı Almanya ile beraber olma politikasından uzak durmamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te yer alan yazısında "Karadeniz stratejisinde Almanya'nın ABD'yi desteklemesi hatta genişlemeden dolayı aynı endişeyi duymasının izahı biraz zor. Fakat şurası açık ki Birinci Harb'de belki de kaçınılmaz olarak tekrarladığımız Rusya'ya karşı Almanya ile beraber olma politikasından uzak durmamız gerekir. O gün Rusya, Osmanlı İmparatorluğu için gerçekten büyük ve ciddi bir tehlikeydi. Belki tarihi boyutlarda ve stratejik planlarda önemli değişiklik yok ama Türkiye 1914'ün Türkiyesi değil, çok daha ilerisinde ve çok daha savunma gücü yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "NATO'ya mensup milletlerin projelerini desteklemekte tereddütlü olmak lazım. Bu operasyonun Bosna Hersek benzeri de olmadığı da çok açık. Daha doğrusu Karadeniz'in kuzeyinde Türkiye'nin kültürel azınlıkları var fakat bunlar için Ukrayna'ya ne derecede güvenilir sorusunu tartışmak gerekiyor. 1989'dan beri geçen 25 yıllık Ukrayna hâkimiyeti devrinde bu konularda istenen ve arzulanan önemli bir gelişme olmadı. Provokasyon çok ciddi. Cevap da o derece acımasız. Kuzeyimizde olabilecek facialar bile ürkütücü. Tabii Almanya'nın, Kiev Büyükelçilik binasının bir bölümünün uçurulmasıyla açığa çıkan Rusya stratejisi üzerinde daha soğukkanlı düşünmesi beklenir. Cevap sert olursa arada Almanya'dan evvel Polonya'nın, Orta Avrupa ülkelerinden Çekya'nın büyük zarar görmesi muhtemel." düşüncesini dile getirdi.

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