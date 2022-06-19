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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Ortaylı'dan çok konuşulacak ''Dışişleri Bakanlığı'' açıklaması

Prof. Dr. Ortaylı'dan çok konuşulacak ''Dışişleri Bakanlığı'' açıklaması

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dışişleri Bakanlığı ile ilgili 'Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim' dedi.

57 Dakika Önce
2022-06-19 09:38:36
Prof. Dr. Ortaylı'dan çok konuşulacak ''Dışişleri Bakanlığı'' açıklaması

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül'ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül'ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.

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