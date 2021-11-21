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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Ortaylı: Bırakınız milleti, politikacılar bile hâlâ Lozan’ı okumuş değil

Prof. Dr. Ortaylı: Bırakınız milleti, politikacılar bile hâlâ Lozan’ı okumuş değil

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü yazısında Lozan Antlaşması’na değindi.

1 Saat Önce
2021-11-21 09:03:24
Prof. Dr. Ortaylı: Bırakınız milleti, politikacılar bile hâlâ Lozan’ı okumuş değil

Ortaylı yazısında, "Antlaşmanın 100. yılında Lozan hükümlerinin bir ölçüde kalkacağı efsanesi Curzon'un ihtiyat tedbirleri arasında bu antlaşmanın yeniden ele alınacağı konusunda verdiği beyanat açıktır. Ne var ki bu istek kabul görmüş değil. Bir konferansın sonuçlarını tayin edecek tartışmalar sırasında her şey ileri sürülebilir. Birtakım grupların amali (emelleri) ve ham hayali için 100. yılın gelmesini boşuna bekleyenler hariç, biz bilimsel ve öğretici bir Lozan kutlamasına hazırlanmalıyız. Çünkü bırakınız milleti, politikacılar ve okumuşlar bile hâlâ Lozan'ı okumuş değil." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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