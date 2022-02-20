Prof. Dr. Ortaylı: Baraj kararı kontenjanı dolmayan vakıf üniversitelerine hizmet edecek

YÖK’ün üniversite sınavlarında baraj puanını kaldırmasına Prof. Dr. İlber Ortaylı’da tepki geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, YÖK'ün üniversite sınavlarında baraj uygulamasını kaldırmasına ilişkin olarak, “Bunun kontenjanı doldurulamayan vakıf üniversitelerine hizmet vereceğine hiç şüphe yok.” yorumunu yaptı.

Ortaylı yazısında, “Her yurtdışına gidenin rahat yaşamak özlemiyle ve kafasında kavak yelleri eserek gittiğini söyleyemeyiz. Bunların önemli bir kısmı da gerçekten daha iyi eğitim görmek ihtiyacıyla terk-i diyar eyliyor ve çoğu geri gelmiyor. Bu hazin bir tecellidir. YÖK'ün bu uygulamalardan vazgeçmesinin uygun olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı. .