Prof. Dr. Öğün: 'Üniversiteler kekemeleşti...'

Dünyada bilim alanında yeni bir ‘skolastik’ tutuklaşma devrine girildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, özellikle ekonomi bilimini tüm yönleriyle ortaya koyacak ekonomistlerin kalmadığını söyledi

Prof. Dr. Öğün, bilim tarihine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında akademi dünyasına ve akademik disiplinlere ilişkin dikkat çeken eleştiride bulundu. Prof. Öğün'ün “Bilim tarihinden bir kesit” başlıklı bugünkü yazısından bir bölüm;

“Üniversiteler kekemeleşti, tutuklaştı”

Gidişatın çok sıkıntılı olduğu ortada. Bir taraftan ağırlaşan ekonomik krizler, diğer tarafta yaşanan savaşlar ve tırmanan savaş riskleri tabloyu her geçen gün biraz daha karartıyor. Üniversitelerin bu süreçlere müdâhil olması gerekmez mi? Ama bakıyorsunuz, meselâ ekonomiyi ekonomi olarak, bütün gerçekleriyle ortaya koyan ekonomistler neredeyse yok denecek kadar az. Zaten onları dinleyen de yok. İşletmelerin hatırı sayılır kısmının zombileştiği bir dünyada İşletme disiplini ne söylüyor? Siyaset Bilimi uzmanlarının dünyadan, Uluslararası İlişkiler uzmanlarının ise toplumsal bağlamlardan kopuk konuşmaları hangi derde deva olabilir acaba? Üniversiteler kekemeleşti, tutuklaştı.

“Bilimin tarihi hiç bu kadar laçkalaşmamıştı”

Gâliba yeni bir skolastik devri idrâk ediyoruz. Üç şeyden birisi yapılıyor. Güncel bir mesele gündeme geldiğinde, bazı akademikler onu en basit seviyede, giriş dersi seviyesinde hikâyeleştirmeye başlıyorlar. Hikâye bitince herkes baygınlık geçiriyor. Arkası da gelmiyor. İkinci yaklaşım ise, çok defa arkası doldurulmamış komplo ve fesat teorileri üretmek ve yine bir hikâye anlatmak. Bunun ilgi uyandırdığı ve kendisini dinlettiği muhakkak. Nihâyet, tıpkı kumarbazların iddialı bir şekilde yaptığı gibi zar atmak. Şöyle olacak, böyle olacak demek... Olmayınca da pişkin pişkin aynı işlemi başka bir masada tekrar etmek… Her alanda böyle bu. Diyeceğim o ki, bilimin tarihi hiç bu kadar laçkalaşmamıştı...

Yeni Şafak .