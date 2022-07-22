Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bolu ve Düzce riskli

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de dün meydana gelen depreme dikkat çekti. Görür, 'Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var' dedi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür ise dün Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de bugün medyada gelen deprem hakkında yaptığı paylaşımda ise, "Balıkesir, Tahtalı-Gönen'de 4,8'lik deprem oldu. Deprem Sarıköy Fayı üzerinde. Bu fayın güneyindeki Yenice-Gönen fayında 1953 yılında deprem olmuş ve 260 kişi ölmüştü. Sevgiyle" dedi.