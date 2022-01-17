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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür “Ege’deki depremin Marmara’yı etkileme potansiyeli var” dedi.

2 Saat Önce
2022-01-17 07:34:59
Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması

Bilim Akademisi Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün Gökçeada'nın 125 kilometre açığında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.

AFAD, Ege Denizi'nde 14.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin merkez üssünün Gökçeada'ya uzaklığı 125 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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