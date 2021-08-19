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TIMETURK / GÜNDEM / Prof. Dr. Hülagü'den tepki çeken sözler: 'Ben aşısız olanı derse sokmam'

Prof. Dr. Hülagü'den tepki çeken sözler: 'Ben aşısız olanı derse sokmam'

Kocaeli Üniversitenin açılacağı tarihi açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Ben aşısız olanı derse sokmam” dedi. Hülagü'nün açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

37 Dakika Önce
2021-08-19 17:47:32
Prof. Dr. Hülagü'den tepki çeken sözler: 'Ben aşısız olanı derse sokmam'

Kocaeli gazetesine konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"Ben aşısız olanı derse sokmam"

Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusuna da cevap veren ProF. Dr. Hülagü, tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

"YÖK, yuvarlak cümleler kullanarak bizlere bırakıyor. 1 Eylül'de senato yapacağız. Ben üniversiteyi 20 Eylül'de açacağım. Ben aşısız olanı derse sokmam. Eğer derlerse ki ben aşısız olacağım. O zaman git özel hastaneye 2 günde bir PCR testi yaptır. Hiç olmadı kamera koyacağım odalara oradan izlesinler

Üniversitede aşı olmayanın derslere girmesinin imkanı yok. HES Kodu, aşı kodu olmayanı birebir derslere almayacağız. Ben mesela hastanede visit yapıyorum, aşısız olanı almıyorum. Aşı yüzde yüz korumuyor sadece olasılıkları azaltıyor. Yoğun bakımda yatanların %80'i aşısız olanlar. Çift doz Biontech yapıp da yatan hiç yok."

Sosyal medyadan yoğun tepki

Prof. Hülagü'nün bu sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı. #senkimsinhaddinibilhulagu etiketi ile binlerce mesaj paylaşan sosyal medya kullanıcısı, eğitim hakkının engellenemeyeceğini ifade etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

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Prof. Hülagü'den açıklama

Sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından Prof. Hülagü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Hülagü'nün açıklaması:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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