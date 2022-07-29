Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar kimdir? Fatma Seniha Nükhet Hotar hangi partili?

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla yeniden Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı. İşte Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hayatı…

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın hayatı merak ediliyor. Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hangi partili? Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar ne mezunu? Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hayatı…

Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar Kimdir?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Teorisi ve Kantitatif Yöntemler Bölümü'nden mezun oldu. Akademik kariyerine devam eden Hotar, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı'nda ise Doktora çalışmalarını tamamladı.

Hotar; 1990 yılında Yardımcı Doçent, 1992 yılında Doçent ve 1998 yılında Profesör unvanını aldı. 1998 - 2002 yılları arasında Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın siyasi hayatı

2002 yılında siyasete girerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 14 yıl boyunca genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 22, 23, 25 ve 26 dönem İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Hotar, bu süreçte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği de yaptı.

Nükhet Hotar evli mi?

2003 yılında Ümit Göksel ile evlendi ve 2009'da boşandı. Bir çocuk annesidir