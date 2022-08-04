Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Esin Davutoğlu Şenol neden tehdit aldı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, ofisinin önüne dana dili bırakarak kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği Mustafa Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Şenol, 'Beni bulamadığı için cinayeti işleyemedi' dedi. Şüpheli Mustafa Y. ise dana dilini kendisinin bırakmadığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne dana dili bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde paylaşımda bulunduktan sonra 29 Temmuz akşamı polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, ‘tehdit' ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Mustafa Y.'nin talimatla ifadesi alındı. Mustafa Y., ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Prof. Dr. Şenol'un sosyal medyadan tehdit edildiği yönünde sık sık paylaşım yapması nedeniyle de aile mahkemesinden koruma kararı aldırdı.

'Cinayetleri devam ettireceğini söylüyor'

Prof. Dr. Esin Şenol, şüphelinin tutuklanması gerektiğini ifade ederek, "Mutlaka tutuklanması lazım. Çünkü bir seri cinayet işleyeceğini söylüyor ve bu cinayeti adım adım tarif ediyor. Gerçekleştirmek üzere buraya geliyor. Geldiğinde ise tek eksik benim. Beni bulamadığı için cinayet işlenemiyor. Ayrıca bu cinayetleri devam ettireceğini söylüyor ve hekimin yani benim iş yerime geliyor. Kadına şiddet var. Sosyal medyada adım adım suça teşvik var. Sahte diploma var. Bu kişiyle ilgili bana ‘tutuklanmaması için bir neden göster' deseniz gösteremem ve ayrıca bu kişinin ne kadar önemli tehdit olduğu bilindiği için de bana koruma veriliyor. Demek ki tehdit. Demek ki çok ciddi bir tehdit. Bir vatandaş olarak düşündüklerimi söyleyip insanları umutsuzlaştırmak istemem. Hukuka güvenmek zorundayım. Bu iş bir yerde hukukla buluşmak zorunda" diye konuştu.

'Aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar'

Öte yandan Mustafa Y. ise savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını belirterek, "Esin Davutoğlu Şenol ile sosyal medyada pandemi sürecinde hatalı tedavi ve uygulamaları üzerine karşılıklı çok defa canlı odalarda tartıştık. Geçen yıl eylül ayında aleni olarak şahsıma ve ailemin can güvenliğine yönelik resimsiz ve isimsiz hesaplardan yüzlerce tehdit gelmiştir" dedi.

Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y., "Şahsın kendisinden davacı olduğumu ve aleyhimde yapmış olduğu tüm paylaşımları tek tek mahkeme heyetine tevdi edeceğimi beyan ederim. Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi 'hemoroid' rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

'Dana dili bırakmadım'

Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya dana dili bırakmadığını ileri süren Mustafa Y., "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Ancak kendisi sosyal medyada dil söğüş yanında kırmızı şarap içtiğini defalarca paylaşmıştır. Bunun üzerinden beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir" ifadelerini kullandı.